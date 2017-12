Daniel Malnatti: "Me puse colorado como un tomate y quedé fuera de juego"

Luego de la palabra de Flavio Mendoza sobre el beso que se dio al aire con Daniel Malnatti en "Tiene la palabra", el periodista y conductor del ciclo que se emite por TN habló del tema.



Malnatti se refirió al momento televisivo con Mendoza en su programa y explicó: "No lo besé en los labios sino en el bótox. Me pareció muy suavecito, como besar un riñoncito a la provenzal. Además muy cuidado, no tanto en la tradición de Juan Darthés y otros galanes de la tele, sino más en la tónica del cine clásico argentino".





daniel malnatti 3.jpg