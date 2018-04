El sábado fue el gran día para Dalma Maradona y el economista y ex rugbier Andrés Caldearalli. Es que tras cinco años de relación celebraron su casamiento con una gran fiesta en Pilar.





La hija del ex futbolista Diego Maradona se llevó todas las miradas en el salón La Herencia, donde tuvo lugar la ceremonia religiosa y la posterior fiesta para 350 invitados, muchos de ellos famosos.





Dalma tiene una relación con Andrés desde hace cinco años y ahora decidieron sellar su historia de amor con el “sí”.





La ceremonia –que no tuvo carácter religioso– fue precedida por el psicólogo social Lito Dorfman. Según contó este profesional, ante la ausencia de Diego Maradona, fueron Claudia, Gianinna y Benjamín los encargados de llevarla hacia el altar. El cantante Luciano Pereyra fue el elegido para interpretar el Ave María mientras la novia ingresaba al lugar.





Entre los invitados que se acercaron para compartir este momento tan especial, se encontraban Pablo Echarri y Nancy Dupláa, Jey Mammon, Gastón Pauls, Gladys Florimonte, Mica Vázquez, Sergio Goycochea, Diego Iglesias y Erika Halvorsen, el abogado Fernando Burlando y su mujer Barby Franco.





Todos ellos debieron dejar sus celulares antes de ingresar a la fiesta.





La gran ausencia de la noche fue el padre de la novia, Diego Maradona, quien no pudo asistir a la boda por sus compromisos laborales en Emiratos Árabes, donde se encuentra dirigiendo. Aparentemente, no fue autorizado a viajar por dueño del club para que no se ausente al partido de su equipo, que terminó siendo victoria por 2 a 0, ante una formación que no marchaba del todo bien en el torneo.





Claudia Villafañe, la madre de la novia, junto a su empresa de eventos Plan V, fue la encargada de

supervisar todos los detalles del gran festejo.





Los shows de la noche estuvieron a cargo de Los Totora y Damas Gratis, y la musicalización del DJ Mariano Legui. Durante la fiesta, estaba prohibido que los invitados tomen fotografías o filmen, dos cosas que sólo el personal contratado especialmente pudo hacer.