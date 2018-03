Dalma Maradona está a poco de dar uno de los pasos más importantes de su vida ya que próximamente contraerá matrimonio con su pareja Andrés Caldarelli. Entrevistada por Hola!, la morocha brindó algunos detalles de lo que será la fiesta de la ceremonia.

"Torta con cintas va a haber, pero el anillo va a ser para mi hermana. Ya avisamos y haremos la pantonima, pero el anillo es para Gianinna. Capaz no lo saca de la torta, capaz hacemos otra cosa, aún no lo sé. Pero mi hermana quiere el anillo y a mí me parece bien", arrancó a contar Dalma a la publicación.

Y agregó: "Tampoco habrá vals, porque son cosas que nos parecen antiguas y que no tienen nada que ver con nosotros. Cuando le conté a papá que no había vals su reacción fue '¡¿Cómo que no hay vals?!'. 'No te preocupes papá, va a haber otra cosa'. Entonces se quedó tranquilo".

Luego, se refirió al ramo que llevará al altar, manifestó: "Yo había visto algunos ejemplos del ramo rojo o las uñas rojas, y me gustaban mucho, pero al final no, porque me da muy River Plate y somos los dos enfermos de Boca. Así que aún estoy eligiéndolo".

Más tarde, Dalma reveló un sorpresivo detalle: "Decidimos entregar nosotros mismos las invitaciones. ¡Son trescientas! Pero nos gusta entregarlas en mano, cara a cara".

Finalmente, se refirió a la foto que los famosos que contraen matrimonio suelen entregarle a la prensa: "Yo siento que tengo que darla y él me dice: ¿Por qué tenes la obligación de dar una foto?'. Yo entiendo mejor las reglas del juego y Andrés no. Mi mamá está tratando de convencerlo, pero es difícil porque realmente respeto mucho su manera de pensar, como él respeta la mía, así que hay que buscar la manera de llegar al acuerdo más feliz para todos", concluyó.

Hace poco, Dalma habló de su novio en una nota con Silvina Chediek para la Televisión Pública. ¡Mirá lo que decía!

