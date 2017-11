Este martes, Dalma Maradona reveló detalles de la puesta en escena que hizo su novio Andrés Caldarelli para pedirle matrimonio.

"Él me avisó que esa noche cocinaba, pero no es nada raro porque él siempre cocina. Venía todo perfecto, abro la puerta de mi casa y estaba él esperándome con un montón de velas y yo le digo 'Ay, mi amor tanta preparación para una cena, boludo qué te pasa'. Hasta pensé que por ahí me había olvidado de alguna fecha. Y bueno, entonces él subió unas cortinas que tenemos y había un cartel que decía '¿Te querés casar conmigo?'", arrancó a contar en Fans En Vivo.

"Yo lo primero que le digo es 'Pero vos no te querés casar conmigo'. Y él me respondió: '¿Pero me estás jodiendo, respondeme'. Obviamente le dije que sí porque estaba muerta de amor. Pero no me lo esperaba para nada", continuó.

Y agregó: "Unos días antes de que me proponga matrimonio fui a Morfi y Gerardo Rozín lo llamó en vivo y lo trató de convencer de que se quiera casar. Yo le expliqué a Rozín que él no quería y él lo llamó igual. En ese momento ya tenía planeado todo, pero en el momento no iba a arruinar la sorpresa entonces le dijo que no quería casarse".

"Mi mamá me dijo que iba a ser la boda del año y yo le paré la moto. Sí me imagino un casamiento de noche, de blanco", concluyó.