Curiosidades de la boda de Meghan Markle

La boda del príncipe Enrique de Inglaterra y Meghan Markle, el sábado, es un acontecimiento muy esperado en el Reino Unido que ha dado pie a todo tipo de curiosidades.

Se casarán el mismo día



"Me encantaría decir sí, quiero al mismo tiempo que Meghan", confió a la revista HarpersBazaar.com Lucy Parkinson, de 26 años, que se casará con Andrew Dixon, de 30, el 19 de mayo.

La prometida está "impaciente" por ver el vestido de boda de Meghan, aunque es consciente de que no podrá "competir" con la actriz estadounidense, que recurrirá a un diseñador de renombre.

En auto con Meghan y Enrique

La marca de automóviles Mini diseñó una versión especial de su emblemático auto que tiene las banderas estadounidense y británica en el techo y los lemas "Meghan quiere a Harry" y "Love is all you need" (Todo lo que necesitas es amor").

El auto será subastado con fines benéficos.

Vacaciones reales

A un precio de unas 2.500 libras (alrededor de 2.800 euros, 3.400 dólares), una agencia de viajes propone un recorrido de 8 días por los lugares más emblemáticos de la monarquía británica y encuentros con especialistas en la casa de los Windsor que culminará con una fiesta el mismo día de la boda.

Una oración para la pareja

"Da tu bendición a Enrique y Meghan (...) Que puedan vivir y crecer en tu amor", dice la oración que la Iglesia de Inglaterra (anglicana) ha escrito en homenaje a los novios.

Su líder espiritual, Justin Welby, arzobispo de Canterbury, tomará los votos matrimoniales.

Una película

La cadena de televisión estadounidense Lifetime difundirá el domingo "Cuando Harry encontró a Meghan", título inspirado en la famosa comedia de 1989 "Cuando Harry encontró a Sally".

Llena de buenos sentimientos, la película contiene momentos impagables, como cuando Enrique exclama, sobre su mujer, una divorciada estadounidense: "¡Me hace feliz, al diablo las tradiciones!".

Parisa Fitz-Henley encarna a Meghan y Murray Fraser a Enrique.

Sushi "royal"

Una cadena de restaurantes asiáticos ha puesto a la venta su caja de sushi "Cuando Enrique encontró a Meghan", una pastelería ha creado una serie de dulces, entre ellos cupcakes cubiertos con las banderas británica y estadouniodense, y un cervecero ha elaborado una cerveza que combina lúpulo de ambos países.

Consejos a la prometida

La revista The Weekly Standard ha publicado una serie de consejos para la buena integración de Markle en su nueva familia y país: "bebe ginebra", "maldice al terrible equipo de fútbol de Inglaterra", y "conserva tu acento" porque "amamos a los estadounidenses".

Placer de reyes

"Elegantes y cómodos" y fabricados con "un latex suntuoso": así son los preservativos de la marca "Las joyas de la corona".

En recuerdo de la boda, fabricará una edición especial que irá en una caja que, al abrirla, interpreta los dos himnos nacionales de los novios.