Durante la semana, Mercedes Ninci denunció en su cuenta de Twitter que recibe "cientos de amenazas de muerte " tras el escándalo con Natacha Jaitt en el programa de Mirtha Legrand .





La periodista y panelista publicó en su cuenta la declaración de Jaitt, que la mediática niega haber realizado, sin tapar su dirección y su número de celular.





Furiosa, la mediática publicó el número de celular de Ninci, quien rápidamente comenzó a recibir miles de mensajes y llamadas. "Tengo cientos de amenazas de muerte en este momento!", lanzó Mercedes.





Luego, la periodista agregó en otro tuit junto a la captura del tuit de Natacha: "Yo publiqué la declaración de Natacha Jaitt en lo del fiscal Delgado y no me di cuenta que ahí salia su teléfono. Cuando me avisó una colega de Mendoza borré el tuit y ahora esta mujer arenga para que me 'ataquen'".





Lo cierto es que en las últimas horas, Twitter decidió suspenderle la cuenta temporalmente a Mercedes, por lo que no podrá tuitear ni usar la red social de ninguna manera.





Cuando se busca el usuario de la periodista en Twitter (@mercedesninci1), la red social arroja el siguiente mensaje: "Cuenta suspendida".