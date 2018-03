Tras 26 años de trabajo en El Trece y 14 al frente de "Telenoche", Santo Biasatti fue desvinculado de la emisora en diciembre pasado. Su salida fue abrupta e inesperada. La intención de los directivos de noticias fue darle un espacio en la señal Todo Noticias (como ya tuvo) y correrlo del noticiero central del canal de aire. Biasatti no aceptó.



Lo cierto es que en las últimas semanas comenzó a circular el rumor de que Santo volverá a la pantalla chica, esta vez, en una canal de cable: Crónica Tv. La información es bastante fuerte porque desde la emisora de noticias afirman que su desembarco en esa pantalla será a partir de marzo.



Sin embargo, el propio Santo Biasatti, en diálogo con este portal, manifestó: "Les agradezco su llamado, ustedes deben saber algo más que yo porque no me enteré de nada".El 15 de diciembre pasado y un día antes de lo estipulado, Santo se despidió de la pantalla del Trece con una frase muy corta: "Para todos, muchas gracias".



Biasatti tendrá un programa matutino diario y uno semanal en Crónica. Estaba previsto que comience el lunes próximo pese a que también se baraja la idea de pasarlo para la semana del 19.