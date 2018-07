Cubero duro con Nicole: "No acepta que esté bien con mi novia"

Fabián Cubero pasó por el ciclo radial "Agarrate Catalina" y le salió con los tapones de punta a su ex esposa, Nicole Neumann





"Todo esto empezó cuando Nicole no aceptó la relación que tiene mi novia con mis hijas. Me vengo bancando muchas cosas desde que hablamos para separarnos. Ella no acepta que esté bien con mi novia, ni que mis hijas quieran a mi novia", lanzó el futbolista de Vélez Sarsfield.









Y agregó: "Yo lo acepté cuando me tocó vivir las situaciones con Facundo Moyano, ella tendría que tratar de evolucionar. Ojalá baje un poco los humos, porque hasta hoy no la estamos pasando bien. Lo veo como un tema de egoísmo, porque bastante antes que Mica conociese a las nenas ella viajó a Punta del Este con Moyano y las nenas. Se sacaron fotos a upa de Moyano y nunca dije nada".





"Creo que Nicole le faltó el respeto a Mica cuando la estaban entrevistando, quizá Nicole no se da cuenta que eso le suma al programa y la usan para generar eso. Yo veo que ella se engancha y sigue fomentando el tema con Mica, que nunca le ha faltado el respeto", afirmó Cubero en relación al tenso episodio que se vivió en el ciclo de conduce Verónica Lozano, donde ellas se cruzaron.





"Dicen que cuando una pareja se separa, la mujer empieza a hacer el duelo estando en pareja y el hombre se entera sobre el final. Eso me pasó a mí. Romper la mesa familiar fue muy duro", recordó el deportista.





Por último, afirmó que piensa en tener un hijo con Mica Viciconte y se animó a elegir el género: "Está hablado el tema, si me das a elegir quisiera un nene porque ya tengo tres nenas".