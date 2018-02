Coty Álvarez: "Estamos separados, creo que es lo más sano y mejor para los dos"

Coty Álvarez se separó de Martín Fascetto tras siete años de relación.

La ex "Gran Hermano 2011" dialogó en exclusiva con PrimiciasYa.com en medio del dolor por el reciente final del noviazgo.

"Estamos separados. Ahora me es muy difícil aceptar la situación, no estoy bien pero creo que es lo más sano y lo mejor para los dos. Me cansé de vivir su reality show", comentó la modelo.

"Él es lo más lindo que me pasó, lo amé con locura, pero hoy quiero priorizar yo misma", añadió Coty.

Y cerró: "Por el momento estoy en el departamento de una amiga con una valija y me doy cuenta que uno no necesita nada, sólo estar bien".