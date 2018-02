Juan Suris, la expareja de Mónica Farro, sorprendió ofreciéndose como participante para el "Bailando 2018" junto a su hija. Él tiene 41 años y ella, Cony, 18.

"La idea de ir al Bailando es para compartir esa experiencia con mi hija, que es una forma de recuperar el tiempo perdido y poder realizar su sueño que es bailar, algo que ella ama. Por otro lado ella tiene un carácter muy fuerte y especial, no se calla nada. Creo que le realizaría el suelo a ella y compartir algo tan fuerte como esto con ella, sería algo muy lindo tras el tiempo que perdí", señaló Suris en diálogo con PrimiciasYa.com.

"Cony es un ángel, una bebota hermosa. Tanto mi hija como mi hijo son hermosos, pero ella tiene un ángel especial. Y a más de uno dejará con la boca abierta, por más que yo soy de madera bailando", remarcó.

Cabe recordar que Suris estuvo preso en una cárcel de Bahía Blanca por tres años y medio y al salir de prisión se reencontró con Mónica Farro, pero al tiempo ella lo dejó, pese a verse sometido incluso a visitas higiénicas por ese amor que sentía por él.

La Justicia lo acusó de haber sido el "jefe u organizador" de una asociación ilícita que facilitaba mecanismos de evasión tributaria a través de facturas falsas que eran utilizadas para incrementar los valores de gastos inexistentes de grandes empresas.

Este portal también habló con Cony, quien indicó: "El año pasado termine la escuela y este año empiezo a estudiar una Tecnicatura Superior en Logística. Para mí sería un sueño participar del Bailando con mi papá. De más está decir que me encantaría poder ser partícipe del certamen, amo bailar y sería una gran oportunidad de aprovechar a mi papá al cien por ciento ya que durante cuatro años no pude hacerlo".

"Sería la más chica, sería la "bebota" del Bailando. Mucha gente me dijo que podían herirme con palabras, insultos y de más, pero no soy de quedarme callada, y miedo no le tengo a nada. Espero que podamos ser convocados y podamos callar a mucha gente", finalizó.

