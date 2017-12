PrimiciasYa.com se contactó en exclusiva con el fotógrafo quien amplió sobre este tema: "Conocí a Diego por un amigo y me empiezan a extorsionar en agosto de este año con lo del video. Cuando Natacha Jaitt comienza a gritar que hay un video de dos chilenos con Latorre ahí se intensificaron las amenazas".



"Lo que sale es lo que pasó. Yo nunca he extorsionado a nadie. Al que han extorsionado con el video en todo este tiempo es a mí. He recibido amenazas terribles para no hablar. Pero las amenazas llegaron a un punto en que me veo en la obligación de contar mi versión de los hechos".

Y contó sobre estas amenazas que recibió: "No sabría decirte de dónde vienen las amenazas pero me parece que no hay que ser muy inteligente para sacar las conclusiones. No puedo acusar a nadie con nombre y apellido lamentablemente. Pero si Latorre demanda ahí tendremos que hacer una pericia y saber quién era la persona que estaba amenazando".

"Yo tengo cosas pero no voy a mostrar nada en ningún lugar que no sea Tribunales. Yo necesitaría que Latorre me demande porque me gustaría que se pueda saber toda la información que tengo. La verdad es que esto es un asco", cerró Rebolledo.