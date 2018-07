Connie Ansaldi recordó la noche en la que conoció a Luis Miguel

Y le dije: POR FAVOR NO MANDES CÁMARA PORQUE ME MATAN pero hagamos algo: yo mañana te cuento TODO lo que hicimos y te traigo TODO lo que Luismi tocó, dale? Hecho! , me dijo Jorge. Y ahí me fui: sin saber que me deparaba esa noche mágica. Sería tal cual lo había imaginado...?