Connie Ansaldi se cruzó fuerte con Eliana Guercio en Twitter. El intercambio de mensajes ocurrió el lunes a la mañana cuando la panelista dejó picando la duda de la cuenta falsa en redes que denunció la mujer de Sergio Romero con su nombre.





Ahí, Connie fue con todo: "Y vos no me conoces pero yo a vos si. De tus épocas de Ideas. Dejaste mucha huella. MUCHA. Eras muy apreciada . Y a Intrusos venís bastante seguido. Y no a vender libros. Que yo soy discreta pero no me olvido. Somos pocos ;)".





"Y para terminar (porque ya me aburrí de darte prensa ya que no laburas hace 10 años y yo si) tu marido estuvo MUY BIEN SACADO por quien sea. Los otros arqueros hoy en día están en mejores condiciones. Que te garúe Mega fino. BAI", sentenció Ansaldi.

"Decile a tu fake que puso la cuenta privada. Súper coherente y respetuoso para ser cuenta falsa eh?", expresó Ansaldi. A lo que Guercio retrucó: "Me alegro mucho por vos!!! Te va a hacer bien una alegría".