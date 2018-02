Connie Ansaldi, criticada por sus lolas

La panelista compartió en las redes una foto en la que se la ve con una remera muy ajustada y con transparencias. Al instante, Twitter estalló, pero algunos de los seguidores de la bellísima mujer intentaron molestarla por medio de críticas poco felices. Pero Connie, es Connie.

"Para los que no me tenían fe: terminé mi segunda semana de Gym. En tu cara, Jane Fonda", escribió en la imagen que subió a la re del pajarito azul.

"Si virgo: tengo tetas. Las tetas vienen con pezones. Te entiendo porque parece que nunca viste un par", disparó a uno de sus seguidores.

Finalmente, Connie cerró el tema con una reflexión: "Amo mis tetas, mi culo, mi cara, mi cuerpo. También me río en el proceso. Disfruto con naturalidad lo bello (y lo no tanto) y agradezco lo que la naturaleza me dio. Nunca me escondí ni pedí permiso para Ser. Disfruten. HOY", concluyó.

Embed Para los que no me tenían Fe: terminé mi segunda semana de Gym. En tu cara Jane Fonda. pic.twitter.com/Cjrx0M5Vay — (@connieansaldi) 2 de febrero de 2018