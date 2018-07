Confirmado: Pampita no estará en el jurado del Bailando

Luego de que Pampita decidiera renunciar a su programa en Telefé, comenzó a sonar el fuerte rumor de que la producción del Bailando por un sueño la habría llamado nuevamente para que ocupe un lugar en el jurado.

Sin embargo, no se sabía a ciencia cierta cuál fue el resultado de dicha negociación, hasta que el propio Marcelo Tinelli reveló el misterio. Durante el debut del programa Los Especialistas del Show, el conductor respondió "Me encantaría que Carolina vuelva algún día, pero me parece que tiene contrato con otro canal", señaló Tinelli.

Con la puerta abierta para un futuro regreso, Marcelo aclaró: "Con nosotros se fue bien y yo la quiero mucho".

De esta manera, el conductor del Bailando descartó el regreso para la próxima edición, la cual, tal como adelanto, contará con algunos cambios como la incorporación del VAR y destacará a los nuevos talentos que estén en la tribuna.