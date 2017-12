"Con las nenas ya más grandes podemos disfrutar mucho de nosotros"

Melina Pitra y Fabián Assman celebraron sus ocho años de amor con un viaje a Córdoba y compartieron fotos del viaje familiar con sus hijas Isabella e Indiana.



PrimiciasYa.com se contactó en exclusiva con la modelo quien comentó sobre este viaje: "Ya pegando la vuelta por acá, la pasamos hermoso. En realidad íbamos a ir al Sur con unos amigos pero me cancelaron el vuelo por el paro y no me dieron opción para volver a viajar, un garrón. Así que decidimos venir a Córdoba a lo de mis papás que viven en Giardino en la montaña. Es hermoso y la pasamos espectacular".