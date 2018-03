Cómo la conquistaron a Flor Peña

Florencia Peña dialogó con Perros de la Calle y una de las intervenciones más cómicas, la actriz reveló la historia de cómo su actual pareja logró conquistarla: "Hermoso fue. Nos conocimos en un casamiento. Se me acercó y me preguntó si estaba tomando algo. Le dije que no y me consultó si me traía algo. Entonces le pedí un daiquiri... ¡y nunca más volvió! Lo juro por Dios", arrancó a contar la actriz.

"Me lo fui a buscar yo y cuando lo veo me dice 'no me lo dieron el daiquiri'. Me re ninguneó y me siguió ninguneando. ¡Me gustó, no me choluleó en ningún momento!", continuó Peña.

"Al otro día me invita a salir, le dije que sí y después me arrepentí. Dije 'qué voy a hacer con un salteño. No le voy a poner fichas'. Lo bajé por WhatsApp y no me contestó. Le dije que tenía uno de mis hijos con fiebre y no me contestó nada. ¡Nada! A la 1 de la mañana me entra un mensaje que decía 'ok, mañana te escribo'. Al otro día que jugaba River, él es re fanático, y me manda un mensaje: 'Hola, te llamo pero no te encuentro. Cuando quieras llamame'. Bueno, lo llamo y me dice 'estoy viendo el partido, te llamo cuando termina'... Vamos cinco años y un pibe. Bien", agregó entre risas Florencia. "Estuvo todo estudiado. ¡Excelente!", concluyó Andy Kusnetzoff.