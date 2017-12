Cómo fue la Navidad de Pampita sin Pico Mónaco

Mientras que la modelo viajó a Punta del Este, el ex tenista se quedó en Buenos Aires para trabajar y luego se dirigió a Tandil. Todos los detalles de la primera fiesta separados.

Pampita y Pico Mónaco pasaron su primera Navidad separados. La modelo viajó a Punta del Este hace una semana, mientras que el ex tenista se quedó trabajando en Capital Federal, y luego de hacer su programa "Por una moneda" en vivo, viajó a Tandil a pasar el fin de semana con su familia.

En las redes sociales, Pampita compartió fotos y videos donde se la veía súper sonriente y sexy, vestida de Papá Noel y de fiesta con sus amigas en un conocido boliche. Por su parte Pico compartió varias fotos en la pileta mostrando su lomazo.

Al ser consultada sobre la separación de su mejor amiga, Angie Balbiani –quien pasó Navidad con Pampita en Punta– contó que a Pico lo recuerda con cariño por los buenos gestos que tuvo con sus propios hijos: "Eso no me lo olvido, es una gran persona", opinó.

Mientras mostraban las fotos de Pico en "Nosotros a la mañana", Angie expresó, sin filtros: "¡Mirá lo que eso, por favor Carolina! Yo tengo muchas ganas de que vuelvan y creo que hay posibilidades", reconoció Balbiani.

La panelista remarcó que el tenista no viajó a la costa uruguaya exclusivamente por su trabajo y no por la presencia de su ex. Sin revelar el verdadero motivo de la separación, aseguró que las especulaciones que incluyeron a Sol Pérez "a veces llegan a un absurdo tan grande que nos reímos todos", inclusive Pampita.