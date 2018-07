Cinthia Fernández está de novia desde hace unas semanas con Martín Baclini, un musculoso emprresario.

Lo cierto es que Matías Defederico también está acompañado por una joven llamada Priscila, con quien ya comparte fotos en las redes sociales.

fernandez defederico.jpg

"Siempre me pregunté cómo iba a reaccionar cuando Matías tenga pareja, porque no sabía si me iba a importar. La verdad es que, quizá estoy en un muy buen momento, pero no me importa y me pone contenta. No estoy siendo falsa, me pone contenta", expresó Fernández en "Involucrados", América, al ver las imágenes de su ex marido con otra chica.

"Mis hijas no la conocen. Y si pasara y no me avisa, ahí Matías tendría un grave problema", advirtió en ese aspecto.

El video.

Embed