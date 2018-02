Ciardone: "A Lorena Paola le dije de hablar las cosas de frente"

Claudia Ciardone se refirió a la salida de Lorena Paola del elenco de la comedia "Clavado en París", Carlos Paz.





"Con Lorena tuve una buena relación hasta que llegaron las nominaciones de los Premios Carlos. Ahí dejó de hablarme, sólo me saludaba", explicó la rubia.





"A partir de ahí empezó a decir que los premios eran una porquería. El día de le entrega de los premios fue con una cara terrible y enojadísima", agregó.





"René (Bertrand) tenía una cábala, que era sentarnos en un lugar que estaba la señora de él, él y yo. Cuando llegamos esa se va a sentar en ese lugar y René le dijo que se siente en otro lugar porque por cábala me sentaba yo ahí. Para qué, ahí fue peor", argumentó.





"Ella (Paola) estaba sentada al lado mío y cada premio no ganado hacía un llamado y se reía tipo bruja y festebaja los premios que no ganábamos", añadió Ciardone.





"Después pasó lo de la foto en Instagram burlándose de la cábala de René y seguido a eso seguían los destratos, era un hola y chau falso. Me mandó un día audios para que hablemos y cuando llegué al teatro no lo hicimos. Me dijo que ya no había sentido en hablar. Yo le dije que quería hablar las cosas de frente y ella me dijo que no quería hablarlo. Y después pasó lo que ocurrió en el camarín y René la desvinculó de la obra".





Embed ☀️☀️☀️ @hjvillacarlospaz Una publicación compartida por Claudia Ciardone (@clauciard) el Feb 4, 2018 at 3:38 PST