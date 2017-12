Chavo Fucks: "Me da una cosa de nostalgia"

Diego "Chavo" Fucks se despidió la semana pasada de "90 Minutos", ciclo que conduce "El Pollo" Vignolo por Fox Sports. En medio de la despedida de su compañero, el conductor mencionó al aire gentilmente a PrimiciasYa.com.

Este medio se contactó en exclusiva con El Chavo quien explicó los motivos de su alejamiento del programa tras nueve años.

"Estoy haciendo un programa a la tarde en Fox Sports 2 y en Fox Sports Premium que se llama Tarde redonda junto a Daniel Retamozo", comentó el periodista.

Y argumentó: "La empresa ya me había querido sacar de 90 Minutos en agosto y decidimos seguir. Yo estuve 9 años en 90 Minutos, desde el 2009. Es una apuesta y decisión de Fox y yo la acepto. Es una apuesta de los dos, del canal y mía. Esperemos que salga bien".

"Me da una cosa de nostalgia porque es un gran grupo el de 90 y me voy triste y feliz por otro lado porque mucha gente que ve el programa me dio muestras de afecto".

"A partir del 29 de enero de 17 a 19 estaremos en Tarde redonda, programa que estoy haciendo desde agosto. Y después también tendré muchas transmiciones de los partidos de Conmebol y el torneo local", cerró Fucks.