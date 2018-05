Chato Prada: "Siempre pensamos en la Chipi, pero aún no llamamos a nadie"

Mariela "Chipi" Anchipi fue siempre un número puesto en las ediciones de los " Bailando " de Marcelo Tinelli





Lo cierto es que la bailarina y mujer de Dady Brieva sorprendió el fin de semana al contar que aún no la llamaron para estar este año en el certamen como coach.





"A mí no me llamaron para estar en el programa de Tinelli", dijo la bailarina en declaraciones al ciclo radial que conduce Catalina Dlugi por La once diez.





Embed Acá un poco más Una publicación compartida por Mariela Anchipi (@chipimariela) el Abr 20, 2018 at 5:57 PDT







"Ojalá que vuelva el programa porque le da trabajo a mucha gente. Porque de verdad se dice que va a volver, pero la verdad es que está en stand by", agregó.





La Chipi fue una de las animadoras del certamen durante muchos años consecutivos. Y el Chato Prada , uno de los productores del ciclo aclaró: "Aún no hemos llamado a nadie, y siempre pensamos en ella para tenerla en el programa".





Embed Producción @revistacaras Una publicación compartida por Mariela Anchipi (@chipimariela) el Abr 20, 2018 at 5:54 PDT