Chano habló de su salud: "Estoy disfrutando estar bien"

Santiago "Chano" Moreno Charpentier estuvo como invitado en el programa especial de "Morfi" de Gerardo Rozín y habló de su presente. El ex cantante de "Tan Biónica" contó cómo se encuentra de salud.





"Más allá de que yo ahora no tenga riesgos con sustancias peligrosas mi papá se murió de cáncer y fumo muchos cigarrillos. Si me preguntas, ¿estás bien del todo? Y no, no sé", comentó.





"Todo el tiempo estás bajo esa lucha y esos pactos secretos que uno va haciendo con uno mismo", agregó.





"Estoy disfrutando estar bien. Me aburro un poco más y aprendo a aburrirme, pero ese momento no tiene que transformarse en una situación de euforia, que en un momento la vida tiene que ser normal", destacó