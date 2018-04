Catherine Fulop recordó los veinte años de casada con Ova Sabatini con un emotivo texto en Instagram del momento en que daba el sí con su marido.



"Hace 20 años hoy como ayer TE AMO 3 de Abril 1998. Ova mi amor se me vienen a la cabeza mil frase de lo que siento por ti @ovasabatini por ti se lo que es vivir con un suspiro en el pecho y cómo siempre te digo tu me has hecho mejor, mejor de lo que era.., verdadera y simplemente TE AMO Gracias por nuestras hijas!", expresó la actriz y conductora radial.