Catarsis de Mica Viciconte: "Prefiero que me odien por como soy"

Mica Viciconte se volcó a Instagram con una profunda reflexión sobre su persona en medio de esta exposición mediática con su romance con el futbolista y ex de Nicole Neumann , Fabián "Poroto" Cubero.





"Esta soy yo: Soy una mujer de sentimientos débiles, pero caracter fuerte, soy celosa, odio que me mientan, cuando me la hacen me la pagan, no siempre ando de buen humor, no presumo de algo que no tengo al contrario doy gracias por lo poco que tengo!", señaló la rubia.





"A veces me enojo rápido, soy difícil de entender...pero prefiero que me odien por como soy, a que me amen por algo que aparento ser", explicó la modelo.