En la tarde del jueves, Carmen Barbieri contó que cinco hombres encapuchados la interceptaron en la entrada de su departamento, lo que le provocó una luxación de hombro, de las dos muñecas, rodillas ensangrentadas y dos dedos quebrados.





"Paso hace dos semanas y no hice la denuncia para que nadie se enterara", señaló Carmen en diálogo con "Intrusos" (América TV).





"Venía del teatro a eso de las 2 de la mañana. Cuando estoy doblando por Monroe, yo vivo en Belgrano, habían cinco tipos: uno en cada esquina y tres en la mitad de la calle. Estaban con palos y encapuchados, esperando que pasen autos para afanarlos. Nosotros escapamos por un costado y cuando volvimos no había nadie", detalló.

Y agregó: "Cuando miro para el costado, de Monroe venían corriendo tres tipos encapuchados. Me bajo del auto para meterme en mi casa, piso una baldosa que estaba mal, me caigo, me voy contra el árbol de la puerta de mi casa y me hago una luxación en mi hombro, muñecas y rodillas ensangrentadas. Tuve una caída bastante jodida".





Según contó Barbieri, dio la "casualidad" que las cuadras estaban sin luz y que los delincuentes se dieron cuenta cuál era su departamento. "Me metí en mi casa, en mi departamento, toco el piso del ascensor y los tipos ven el número de piso de mi casa y gritaban ´baja que te quemamos´. No me robaron, ni se metieron en mi casa. Pero fue toda una odisea llegar y entrar en mi casa", finalizó.