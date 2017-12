Carmen Barbieri a Moria: "No hay necesidad de pegar en la herida"

Moria Casán estuvo en el programa "Confrontados", que conducen Rodrigo Lussich y Carla Conte por Canal Nueve, y disparó contra Carmen Barbieri , su colega.





"No hay persona más mediática que Carmen Barbieri. Han mostrado hasta el inodoro de su casa, y les encanta. El problema de esta gente es que han mostrado demasiado sus miserias y tienen sobredosis de cholulismo en la pantalla. Se acostumbraron al quilombo, al conflicto y a la pantalla, que si no lo tienen, lo buscan", afirmó Moria sobre la familia de la capocómica.





Carmen le respondió brevemente desde su Twitter:

Embed Hace meMORIA mmmmm — Carmen Luz Barbieri (@Carmen_LaLeona) 7 de diciembre de 2017 Embed Habla de tu familia mejor — Carmen Luz Barbieri (@Carmen_LaLeona) 7 de diciembre de 2017





El sito PrimiciasYa habló con Barbieri y amplió su descargo: "No tengo nada que decir, si ella dice eso por algo será. En el momento que ella habló, lo puse en Twitter, pero fue un pensamiento en voz alta".

"Soy incapaz de hablar de otra familia y menos en este momento, estoy trabajando en una gran revista y mi mamá está muy delicada".





"No tengo ánimo ni tiempo ni ganas. No hay necesidad de pegar en la herida en este momento. Ella dice siempre cosas, es su personalidad, no tengo nada que decirle en privado o público. No tengo relación con Moria, ni buena ni mala. Solo somos compañeras cuando trabajamos juntas", completó.