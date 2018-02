Carmen Barbieri: "Mi mamá está mal, veo que se apaga de a poco"

Carmen Barbieri se encuentra en Mar del Plata y vive unos días muy angustiantes debido a la salud de su madre, que está muy mal.





Este medio dialogó con ella, que contó la triste situación por la que transita Ana: "Está mal mi mamá, está en terapia intensiva, en unidad coronaria. Estoy tratando de que la operen el lunes, que yo llego a la mañana. En Buenos Aires se encargan mi prima, un amigo y mi abogada. Hay que buscarle un marcapasos, se están encargando en Actores y están preparando todo".





"Quiero que la ultima cara que vea antes de entrar al quirófano sea la mía. Soy optimista con todo. Pero operarla no me deja tranquila. El doctor me dijo que si no la opero, se muere. Tuvo tres desmayos y el próximo podría matarla, porque la frecuencia baja, dura 20 segundos y el corazón dejaría de latir", reveló con crudeza la empresaria.





Para cerrar, contó: "Es una operación que para alguien joven es algo fácil, es rápida. La anestesia es corta pero mi mamá es frágil. Yo estoy muy triste, muy angustiada. No estoy desbordada ni loca, ni lo que dice la gente en la TV. Veo que se apaga mi mamá de a poco. Por eso no voy a los programas, fiestas o a los Estrella de Mar. Estoy feliz que nos hayan nominado, pero esta situación me tiene así".