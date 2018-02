Carmen Barbieri: "La cena con Santiago fue muy amena, me agasajó"

Omar Suárez es el productor teatral de la obra "Cocodrilo, circo y varieté", que se presenta en Mar del Plata con Santiago Bal como una de sus máximas figuras.





El empresario sorprendió el lunes por la noche con una imagen que publicó en su cuenta de Instagram, de una cena íntima que tuvo junto a Denise Cerrone (su esposa), Carmen Barbieri y Santiago Bal.





Embed La Foto del Verano !!! Una publicación compartida por Omar Suarez (@omisuarez) el Feb 20, 2018 at 6:16 PST



Carmen, una de las protagonistas del encuentro, rescató: "Ceno de vez en cuando. Esta vez fue con ellos, con los patrones de Santiago. Fui a ver la obra y me encantó. La organizó Santiago. Nos esperaron en el restaurant para comer. Fue muy amena, ellos son geniales".





"Santiago me agasajó. Lo fui a ver porque sino después no iba a tener otra oportunidad. Este lunes me voy a CABA a buscar las cenizas de mi mamá, a buscar la ropa y las cosas de ella. Santiago es un caballero, es muy atento conmigo, siempre fue así", remarcó Carmen.





"Van a ser 7 años que estoy separada, tenemos mucho cariño pero termina ahí. Estuvo bárbaro, no se habló de trabajo. Omar no me habló de trabajar con él, no hablamos del futuro. Hablamos de la vida, de su espectáculo y del mío", cerró Barbieri.