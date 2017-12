Carmen Barbieri habló de la final del "Bailando"

Luego de vivir un año profesional lleno de novedades, Flor Vigna volvió a ganar el puesto de campeona en el Bailando por un sueño junto a su compañero Gonzalo Gerber.

La bailarina demostró contar con el apoyo de la mayoría del público y fue votada junto a su partenaire por el 50.09%, frente al 49.91% que optó por la pareja de Laurita Fernández y Fede Bal , campeones del certamen en 2015.

PrimiciasYa se comunicó con Carmen Barbieri, madre de Federico, para que nos cuente cómo vivió la final de "Showmatch": "Tinelli es un genio, es Gardel y los guitarristas, maravilloso. Los chicos estuvieron genial, las dos parejas. Son espectaculares. No estaba en mis planes ser jurado, trabajo en otras cosas y no tengo tiempo. Soy la directora general de un espectáculo enorme. No me llamaron, pero no lo podría haber hecho". Embed

"Me pareció justísimo y limpio, como juegan ellos. Estuve 11 años con Marcelo, se lo merece Flor. Los chicos son excelentes, pero evidentemente Flor ha estado mejor que ellos. Como madre no veo a Federico, cuando lo veo bailar soy una compañera, no tuvieron una falla".

Por otro lado, Carmen aclaró sus dichos contra la gobernadora María Eugenia Vidal por la foto donde la actriz no pudo colocarse en el centro de la foto que presentaba la temporada en Mar del Plata.





"No me importaba dónde estar sentada. Me dijeron que Vidal había pedido algo... no tengo nada contra la Gobernadora. No iba a ir, y me pusieron donde podían. No estaba previsto que yo vaya. Lo que dije fue con humor", subrayó luego de afirmar "si quiere reunirse con jóvenes que se ponga un pelotero".

"Quiere tener gente joven, ¿pero no está bien hacer chistes? Moria hace chistes y se lo perdonan. Digo una cosa y es una polémica. No hago notas por eso. Que se fije lo que pasa en el país, la estamos pasando dura. Es un desastre. La estamos pasando mal".

"No es contra la señora ni contra el Gobierno. Soy apolítica, no voté a nadie porque no estaba acá. En vez de pensar en quién se sienta al lado de ella, que se fije lo que pasa en el país, que es muy grave", completó la capocómica.