Carla Conte reafirmó sus dichos sobre Nicolás Repetto

Carla Conte no tiene tapujos a la hora de dar declaraciones públicas. Su fuerte personalidad hace que lo que diga rebote en los medios y redes sociales.





En las últimas horas, la conductora de "Confrontados" apuntó contra Nicolás Repetto por "no tener calle", en relación a su pregunta a una víctima de acoso callejero: "¿cómo ibas vestida?".

Embed Una publicación compartida de Nico Repetto (@nicolasrepettook) el 7 Feb, 2018 a las 7:55 PST

La animadora de Canal Nueve manifestó: "Me mata que sea Trenden Topic. ¿Qué dije tan grave? Era algo que hablamos al aire con Beto Casella, por eso lo tenía tan fresco. Lo charlamos en Confrontados el día anterior. No dije nada grave, solo que Repetto no tenía calle".

Embed Una publicación compartida de Carla Conte (@negraconte) el 2 May, 2018 a las 10:51 PDT

Además, Carla apuntó contra Lola Ponce: "Tuvo repercusión, es lógico. Después, lo de Lola lo publiqué en mi Twitter al ver su nota donde dice que 'mujer valiente es la que reacciona en el momento'. Me pareció de poca empatía viniendo de una mujer en estos tiempos que corren. Es lo que pienso, no me parece grave. Son los temas de los que hablamos todo el tiempo. Tiene que ver con el feminismo, la violencia, el abuso, el acoso".

"No me gusta mirar los mensajes y lo que sucede con las cosas que uno dice, pero es lo que hay".

Por otra parte, Conte opinó sobre la publicación de diversos galanes en Twitter, realizando un material audiovisual a favor del aborto legal, seguro y gratuito.

Embed Actores argentinos a favor de la legalización del aborto.#AbortoLegalYa #YoVotoAbortoLegal pic.twitter.com/UOA9yiezsQ — #YoVotoAbortoLegal (@CampAbortoLegal) 2 de mayo de 2018

"El video está buenísimo. Agradezco que apoyen la despenalización del aborto . Es un momento histórico y que los hombres públicos también den la cara está buenísimo. Es necesario", dijo.





Para cerrar, la militante del movimiento feminista habló de su pasado en rol de mujer, dentro de una sociedad machista y patriarcal.

Embed Una publicación compartida de Carla Conte (@negraconte) el 19 Abr, 2018 a las 11:11 PDT

"No existe mujer que no haya sido violentada, abusada, acosada... En mayor o menor medida. Quizás una no lo puede reconocer, o le lleva tiempo. Todas las mujeres vivimos situaciones de todo tipo, todo el tiempo desde que somos adolescentes, por poner un lugar. Pero desde siempre, por eso estamos sacadas. En la vida, en la calle, con las parejas, en todos lados. Así es la vida lamentablemente", completó.