Cande Tinelli, harta de que le confirmen noviazgos

Bonomi es íntimo amigo de Francisco Tinelli y es hijo del empresario Federico Bonomi, dueño de Kosiuko, y de la diseñadora textil Cynthia Kern, forma parte de la marca familia Herencia Argentina, famosa por el programa de viajes y motos Herencia Custom Garage Argentina, en Discovery.





No obstante, este portal tuvo la oportunidad de dialogar con Cande, que desmintió rotundamente el amorío y se mostró cansada de que semana a semana la unan sentimentalmente con alguien.

"Me tienen harta. Estoy en Los Ángeles, pero nada que ver. No estoy con nadie, no estoy en pareja. No digan más nada, basta de vincularme con otras personas", subrayó con énfasis la empresaria, cantante e hija del conductor.





La joven sigue soltera y sin ningún apuro por formalizar un vínculo.

