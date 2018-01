Este viernes la ex vocalista de Rombai, actual movilera del programa charrúa Desayunos Informales, dio detalles de su futuro laboral y no descartó retornar a la música.

"Si surge la oportunidad y se juntan de nuevo los Rombai, ¿Rombai con Cami?", le preguntaron a la rubia, quien se mostró súper entusiasmada con la idea: "¡Arden las redes sociales! Yo les digo que en estos últimos días mi WhatsApp, mi celular no ha parado de sonar por esa causa. No voy a dar más declaraciones", disparó la joven.

"Yo a mis amigos los quiero y los acompaño en todo lo que ellos decidan, para mí está bien, ellos son enormes", agregó, en referencia al apoyo público que dio a los ex integrantes de la banda que anunciaron su retirada en equipo.

"Y bueno... Un poquito extraño la música. Pero no sé... No sé, lo debería de pensar muy bien", remató finalmente. ¿Volverá?

Recordemos que Camila abandonó Rombai en medio de un escándalo tras una pésima actuación en el show del grupo en el Festival de Villa María e inmediatamente dejó la banda con declaraciones muy honestas.

"No soy cantante. Y tampoco pretendía aprender a cantar tan rápido. La gente me compró, pero lo compró en el boliche, para tener un vaso de cerveza en la mano y saltar con amigos. Pero no sé si lo compró para un show en el Luna Park", admitió en ese momento.





