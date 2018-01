Lola Bezerra

Fernando Expósito

"Por suerte me siento mucho mejor que los dos primeros meses que fueron fatales.Soy de presión baja y me desmayaba siempre. Ademas de las náuseas que son normales los primeros meses pero molestas", comentó la modelo sobre su embarazo.

"Ahora me siento re bien, cuidándome mucho ya que sólo hace unos quince días que me operaron. Me hicieron el cerclaje para no perder a mi bebé", amplió la rubia.





"A cada tanto mi madre me llama a los gritos recordándome que no la upe a Josefina porque el médico me lo prohibió. Me ve en fotos upándola y me llama a los gritos", finalizó entre risas la rubia.

dialogó en exclusiva con PrimiciasYa.com y nos contó en exclusiva cómo la está pasando en sus vacaciones en Punta del Este junto a su maridoy su hija Josefina.