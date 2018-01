Brian Lanzelotta: "Con Anita no somos nada pero queremos ser todo"

"Nos estamos conociendo. Es una chica tan buena persona, de lindos sentimientos... Me gusta y estamos viendo qué onda. No somos nada pero queremos ser todo", comentó el ex " Gran Hermano ".

"Con Anita estamos dejando que las cosas fluyan, que se den solas. Ella está haciendo temporada y yo estoy acá. Queremos esperar a que vuelva y ahí ver bien. Mientras conocernos y ver qué onda... Tiempo al tiempo".

Y consultado sobre la foto del desnudo total de su ex novia, Marian Farjat , el cantante tropical comentó: "Elijo no hablar de ella. No me interesa ni lo necesito, que sea feliz".