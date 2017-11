Brian, furioso: "Antes nos robaban por no tener y ahora por ser conocidos"

En la noche del lunes Brian Lanzelotta contó el grave episodio de inseguridad que vivió su hermana Johana que fue víctima de un intento de secuestro.





El cantante tropical relató cómo vivió este grave episodio de inseguridad de su hermana.





"Yo vengo ya asustado de que me robaron a mí. La semana pasada le robaron a mi sobrino. Ayer la quisieron levantar a mi hermana en un auto. Estoy cansado y asustado", comentó conmovido Brian.





"Ayer mi hermana venía de trabajar y la empezaron a correr con un arma. Mi hermana vio el arma. La quisieron agarrar del brazo y secuestrarla. Ella empezó a gritar tanto que los vecinos empezaron a asomarse y ahí se subieron al coche y se fueron", agregó.





Embed Hace una hora a prox quiseron subir a un auto a mi hermana johana ahi se ve el auto rojo y a tres personas bajar del mismo mi hermana empeso a correr y a gritar lo mas q pudo ,pudo llegar gritando a la puerta d emi casa y no pudieron subirla al auto por q gritaba tan fuerte q los vecinos escucharon estas son las camaras q hay en la esquina de mi casa a mi me robaron hace tres semanas ahora esto asi no se puede vivir mas la re puta madre pais de mierda en el q nos toca vivir no c si la querian robar o secuestrar tenemos miedo no c q hacer Una publicación compartida por BRYAN LANZELOTTA (@bryanoficialok) el 6 de Nov de 2017 a la(s) 7:19 PST



"No sé qué hacer. Para mi me están buscando, no sé. Están pensando que tengo plata, no sé. Es uno a atrás del otro, siento que estamos regalados. Todo esto es a consecuencia mía. El otro día tuve que vender el auto porque me siguieron por el auto. No tenemos paz, antes nos robaban por no tener y ahora por ser conocidos. Es una locura".