"Brasil es un país que amamos pero no estoy viviendo ahí"

"El Turco" Naim Siibara y Emilia Attias están pasando un gran momento juntos y ven crecer día a día a su hija Gina, de un año.

En diálogo con PrimiciasYa.com, el actor aclaró que no se encuentra instalado junto a su familia en Brasil, como trascendió en algunos medios.

"No estamos en Brasil. He tenido hace muchos años negocios en Brasil, tuve hoteles, y los vendí hace quince años", comentó el Turco.

"Mi hermano vive en Brasil, es constructor y tiene una empresa allá. Me casé en Brasil y Emilia tiene muchas fans en Brasil por Casi Ángeles y una película, Dolores, que protagonizó. Es un país que amamos pero no vamos a Brasil hace mucho. ¿A quién no le gustaría vivir una temporada en Río de Janeiro?".

"Estamos muy felices acá y los proyectos gastronómicos siguen adelante. Laburé mucho para que esta cervecería se esté convirtiendo en un centro cultural donde más de 50 artistas están exponiendo en este momento", añadió.

Y cerró sobre esto: "Es un laburo de hormiga de un grupo de 15 personas que le ponemos el hombro pensando muy poco en el dinero y pensando mucho en lo que estamos haciendo que es muy lindo".