Benjamín Alfonso, el reemplazo de Mariano Martínez en "Rapunzel"

La bajada de Laurita Fernández de "Rapunzel" para irse a "Sugar" junto a Nicolás Cabré originó un verdadero efecto mariposa y desestabilizó la permanencia de quien sería protagonista masculino del espectáculo infantil, Mariano Martínez.

En la jornada del miércoles, luego de que este portal anunciara en exclusiva que Martínez había decidido no ser de la partida de "Rapunzel" para irse a hacer teatro con Pepe Soriano, el productor de la obra para niños, Francisco Márquez, nos contó que será Benjamín Alfonso el intérprete masculino que estará al frente de la obra junto a Florencia Otero, en lugar del galán.

Márquez, quien desde un principio se había imaginado el proyecto con Laurita y Mariano, explicó que luego de la renuncia de la novia de Fede Bal, Martínez había quedado bastante desencantado y por ese motivo pudo entender su dimisión.

"La verdad que es un proyecto muy grande para no estar al 100%, por lo que entendimos su situación y rescindimos el contrato", nos explicó el productor, quien también nos aseguró que este jueves emitirán una gacetilla oficial.

Así las cosas y, con todos los cambios sufridos, "Rapunzel" continúa adelante para estrenarse el 14 de junio en el teatro Tango Porteño con la incorporación de Alfonso.

PrimiciasYa.com se contactó con Benjamín, quien señaló: "Me sorprendió que me convoquen a mí. Me siento muy honrado porque me hayan elegido para este papel. Estoy muy entusiasmado y hablando con el director y los productores me parece que es un proyecto que pinta que será algo muy lindo, que mucha gente podrá disfrutar. La estética es algo alucinante, el vestuario es increíble. Hay un elenco con unos compañeros que son muy talentosos y me da un poco de calor estar al lado de ellos. Vamos hacer un trabajo muy duro para darle vida a Leo, mi personaje. Será un espectáculo para toda la familia".