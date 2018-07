Barón y una desopilante anécdota: la confundieron con Jésica Sirio

"Una señora fue muy feliz de conocerme hoy en Uruguay. Hablamos un rato y antes de irse me pidió hacer un video juntas. Ahí le mando un beso al marido y le dijo 'Para vos Ricardo, te queres morir que la tengo acá al ladito a Jesica Cirio'", reveló en Twitter.

Como no podía ser de otra manera, en el tuit nombró a Jésica Cirio , y rápidamente ella contestó: "Jajaja, sos todo. Te juro, te sigo en las redes y me muero de risa con vos, amo la gente que va divertida por la vida". A lo que Barón, acotó: "La señora no se fue divertida, más bien decepcionada. Besos potra!".