Any Ventura: "Me tiene sin cuidado lo que diga Yanina Latorre"

Ayer, Beto Casella estuvo en "Los Ángeles de la mañana" y una de sus integrantes, Yanina Latorre , dijo que las panelistas de "Bendita" eran unas "cotorras".





El video :

Este medio se contactó con Any Ventura, una de las integrantes del ciclo de Canal Nueve, que se tomó a la ligera las palabras de la esposa de Diego Latorre.





"A mí la verdad me tiene sin cuidado, no me importa nada lo que dicen, me chupa un huevo. Hago mi laburo, voy a la radio, escribo y voy al programa. Si Beatriz Sarlo dice que soy bruta, me preocupa. Que Yanina Latorre diga algo, me chupa un huevo. Si José Pablo Feimann dice que digo pelotudeces al aire, me preocupa. Pero en estos programas donde todas decimos boludeces...", manifestó la conductora.





Y amplió: "A mi ella me parece copadisima, hace bien su laburo, es graciosa. Salta con esto porque le rinde, igual que a nosotras. Todas hacemos un gran negocio, que es una hablar mal de la otra, es un círculo vicioso donde cada una se alimenta de lo que dice la otra".





"A la gente le encanta y a nosotras a veces nos divierte. Otras veces, una se cansa. Le quitaría a todo mucha presión. Somos las protagonistas de este teleteatro barato. Le rinde a ella, es alimentar el cotorrismo, el panelismo a full. Esto me parece divertido y funcional a la tele, mientras no se metan con la familia...", cerró Ventura, entendiendo el juego.