Anita Izaguirre: "No voy a permitir que digan algo que no es"

"Él (Griffo) estuvo con dos compañeras nuestras del staff de Showmatch: Camila Vazquez y Anita Izaguirre. Para Rocío es todo muy doloroso porque es como si ella se hubiera puesto a salir con alguien de la banda de Tyago... o con su mejor amigo. No da", dijo Belén al semanario.





En charla con este medio, Anita le respondió: "Primero, me parece cualquiera que Belén hable ajenamente. Segundo, no voy a permitir que digan algo que no es".



"Con Tyago nunca tuve relación en el año hasta el día del ensayo general para la temporada. Cuando empezamos la obra ellos ya estaban separados. Somos compañeros de elenco. Rocío (Robles) nunca fue mi amiga. Y me parece de cuarta que ponga esta excusa como ruptura, yo no tuve nada que ver".





"¿Por qué no cuenta ella con quienes se veía en el año cuando sí estaba de novia? A mí no me ensucien. No me hagan hablar", cerró picante la bailarina.

