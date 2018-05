Anita Izaguirre: "Brian salió con ella antes de empezar conmigo"

Brian Lanzelotta está saliendo con la bella rubia Mariana Cesar, participante del ciclo "Combate", Canal 9. Ya comparten fotos juntos en las redes sociales.

"Sí, estamos saliendo hace un tiempo. Estoy re bien, contento. La idea no es que se finalice nada, quiero cuidar lo mejor posible la relación", comentó el ex "Gran Hermano 2015" a PrimiciasYa.com en exclusiva. (Ver nota)

Este medio fue en busca de la palabra de Anita Izaguirre, quien durante el verano salió con el cantante de cumbia, y contó detalles de lo que vivió con él y esta relación que tenía Lanzelotta con Mariana.

"Me da risa. Lo sabía pero porque salió con ella antes de empezar conmigo. Él me dijo que ella se había enganchando y a él no le pasaba nada, por lo que él se alejó y ella había quedado ofendida o dolida. Y de repente de un día para otro desaparece de mí sin charlar absolutamente nada y a los días me entero que volvió con ella, que no le pasaba nada. Raro", explicó la bailarina.

"Igual por mi parte sólo digo que no hay mal que por bien no venga, todo es por algo. Y sinceramente fue lo mejor que me podía pasar".

"Yo lo defendí sin dudarlo siempre, de todo. Hoy tengo un mundo de preguntas en cuanto a él. Ahora ya nada me cierra. Y siempre me pareció sincero, pero al fin dice una cosa y hace otra. Y que tenga cuidado que esta chica ya le regaló la parrilla, ¿quizá esta vuelta lo cocine?", finalizó Izaguirre.