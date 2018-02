Ángelo Mutti Spinetta: "Mi abuelo es mi máximo referente"

Tiene 17 años, pero el nieto de Luis Alberto Spinetta viene de una familia de artistas. Ángelo Mutti Spinetta es hijo de Nahuel Mutti y Catarina Spinetta, y está a punto de estrenar su nueva película, "Un viaje a la luna", junto a Leticia Brédice, Ángela Torres y Luis Machín.

"A la película la filmamos hace dos años, estamos muy contentos por el resultado y tengo mucha ansiedad por el estreno. Esta película me gusto por ser algo diferente a lo que se ve normalmente", señaló Ángelo en diálogo con PrimiciasYa.com.

La cinta, dirigida por Joaquín Cambre y guionada por él y Laura Farhi, promete una metáfora de escape por parte de Tomás (Mutti) de la realidad de su familia y su amor fallido a través de un viaje espacial hasta lo que él ve como la luna.

SINOPSIS: Tomás está entrando en la adolescencia, es un outsider y tiene que dar un examen para pasar de año. Su familia lo atormenta y su madre lo obliga a tomar medicamentos antipsicóticos. Conoce a Iris que es un poco más grande y se enamora. Al darse cuenta de que el amor no es correspondido, Tomás entra en una crisis y planea un intrigante viaje a la Luna para escapar de sus problemas. En esta excursión en donde lo real y la ciencia ficción se confunden, Tomás va a desentramar un viejo secreto familiar.



"Trabajar con Ángela fue una sorpresa muy linda, yo la veía en ese momento en 'Solamente vos' y decía que gran actriz, y ahora me tocó actuar con ella y fue una experiencia muy linda y nos hicimos muy amigos. También trabajar con Leticia y German fue muy bueno, son grandes actores de nuestro país", destacó.

Con respecto a cómo se lleva con la fama por ser "nieto de...", manifestó: "Para mí siempre fue natural tener el apellido y todo lo que eso involucra, en su momento tampoco tomaba dimensión de ser el 'nieto de...' Realmente a mí no me importa la fama, además siempre mis viejos me educaron en ese sentido que hay que mantenerse siempre humilde y que la fama no importa. Lo importante es la formación artística".

"Si bien a mi abuelo lo veo como un máximo referente para la música y un ídolo, lo veo como inalcanzable también. Yo no voy a tratar de hacer lo que hizo él, no hay forma de comparar. Y creo que no habrá nadie más que sea como él. Con mi hermano estamos hace un tiempo escribiendo canciones de rap y trap, vamos por ese lado. Y hace un año que estoy tocando la guitarra, y dijo las puertas abiertas a todo tanto a la música como la actuación", finalizó.