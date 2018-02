Andy Kusnetzoff: "La idea nunca fue copiar a Mirtha Legrand"

Andy Kusnetzoff vuelve a la pantalla para ponerse al frente de la segunda temporada de su programa: "PH, podemos hablar".





El día elegido para la vuelta de Andy, después de dos meses, es el sábado 24 de febrero, a las 21.30.





"Estoy muy contento de seguir, no te olvides que empezamos por cuatro programas y acá estamos por debutar con la segunda temporada. Me gusta hacer este ciclo y ya siendo el segundo año arrancas más relajado porque sabés de qué va el programa, antes era todo un desafío", destacó el periodista y conductor.





El programa seguirá con el formato de seis invitados que descubrirán que son más las cosas que los unen y separan. Conversarán sobre temas de actualidad, debatirán sobre algunos temas controvertidos y tendrán que resolver actividades en equipo.





Cabe recordar que su primera temporada tuvo 24 emisiones, y en siete ocasiones logró convertirse en lo más visto del día.





"El rating es muy importante, porque no es algo a nivel personal, todos sabemos que hay que llegar a un número. Empezamos por cuatro programas y si no llegas a ese número, te vas. También le tiene que gustar al canal, pero la tele se basa en números y querés ganar", remarcó Andy.





Por otro lado, el conductor y periodista se refirió a las críticas que le hizo tanto Mirtha Legrand y Nacho Viale el año pasado cuando debutaba con este ciclo. La diva y su nieto no dudaron en comentar que el programa de Andy estaba inspirado en "La noche de Mirtha", programa con el que le toca competir.





"Volvió la mesa. Volvieron los invitados. Volvió la comida...no para!!! Hace 50 años Vamos @mirthalegrand #mesaza", había arrojado Nacho en Twitter.





"Si repasas los programas que hice, he tenido muchos temas o formatos que me han copiado también. Mi mamá una vez me dijo, 'lo que haces en televisión pasa a ser del Universo no tuyo'. Yo lo entendí así. En el caso de Mirtha Legrand, que es el programa más longevo de la televisión argentina, yo admiro que ella siga al aire. Pero yo estoy concentrado en mi programa por todo lo que tiene, cuentas con diferentes secciones que en un momento lleva a una cena. Yo pedí una mesa que es como la que tengo en la radio y así puedo ver a todos los entrevistados y me siento cómodo. Mi productor quería que sean unos sillones, pero le dije que si me daba un sillón yo me tiraba a dormir. Y como hay una mesa y vamos a estar dos horas charlando, hay que comer. Pero la idea no copiar a Mirtha, mi referencia en todo caso fue Sábado Bus. Se lo dije a Nico Repetto en la cara, que me inspiré en su programa aunque tenía muchas diferencias también, pero los invitados pasan por varios segmentos que se completan con la mesa", aclaró.