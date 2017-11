Andrea Ghidone por ahora no quiere convivencia

Andrea Ghidone, que el próximo 29 de noviembre estrena su propio espectáculo ambientado en un cabaret del año 30, habló sobre su relación con Emiliano Valli, con quien sale hace siete años y hoy por hoy prefiere no convivir bajo el mismo techo.





"La idea es empezar a ver qué pasa desde casas separadas. Tener una relación como la que uno sueña bajo el mismo techo o no, para mí eso no es un impediemento. No me interesa estar viviendo con alguien o estar con alguien si uno se lleva mal", comentó la uruguaya.





"Creo que ambos hemos crecido mucho juntos, muchos años juntos, separados, y decidimos como bueno, ver de encontrar la vuelta de esta manera de continuar con esta relación o no. El tiempo lo dirá y siempre lo más importante es que es una persona que yo respeto y él me respeta. Me cuido, él me va a cuidar y sobre todas las cosas somos grandes amigos".





"Hemos compartido muchos años juntos y uno cuando se separa de alguien que compartió mucho tiempo se da cuenta que no es difícil encontrar lo que uno busca. Lo importante es que uno se encuentra a uno mismo y se empieza a relacionar con el otro desde otro lugar. Tal vez nos vemos muy poco pero cuando te ves es pasarla bien", fundamentó la rubia.





Y cerró: "Yo tengo una hija, él no tiene hijos, por lo tanto mi hogar ya está constituido con mi hija y yo. Sería él sumarse por lo cual hoy prefiero que no hasta que no tengamos una decisión tomada en algún momento de la vida o no, depende de cómo sea esta nueva prueba que nos hemos puesto juntos".