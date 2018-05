Amalia Granata: "La que miente siempre tiene la cola sucia"

Por Luciano López L. / lopez.luciano@primiciasya.com / @lucianolopez25







"¡Que vaya a investigar otras cosas mejor esa! Que se la de a Pau Linda la dirección decile", reaccionó Flor ante el comentario de una de sus compañeras recordándole sus diferencias con Amalia.

Embed

Lo cierto es que la respuesta de Granata no tardó en llegar desde Twitter y fue bastante picante: "Mejor no hablemos de maridos que la data que me llega desde Entre Ríos es hermosa!". Cabe recordar que en ese lugar nació Pablo Goycochea, marido de Florencia. El lunes en "Los Ángeles de la mañana" Florencia de la V hizo un comentario picante recordando la infidelidad de Leonardo Squarzon a Amalia Granata





Embed Mejor no hablemos de maridos que la data que me llega desde Entre Ríos es hermosa ! https://t.co/94ZxUGAENt — Amalia Granata (@AmelieGranata) 28 de mayo de 2018



Ante esto, el sitio PrimiciasYa se contactó en exclusiva con Amalia quien expresó sobre el comentario de De la V: "Se mete con eso porque no tiene nada que decir de mí y porque como ya te dije necesita prensa para pegar curros en el interior. Se ve que con el sueldo de panelista no le estaría alcanzando. No me molesta nada de lo que diga, me causa gracia, me lo tomo como de quien viene".





"El que nada hace nada teme, pero la que miente siempre tiene la cola sucia y se ' defiende ' con ataques mediocres", finalizó picante.