El miércoles, antes de arrancar con su ciclo, Maju Lozano anunció la desvinculación de Amalia Granata de Todas las tardes: "Hace unos días, Amalia hizo un posteo, un comentario en sus redes que involucró a la tremenda desgracia que les tocó pasar a la familia de las Trillizas de Oro con el fallecimiento de Geñi, tremendo, una niña muy jovencita. La compañía cree que fue atinado, cree que no tiene que ver y bueno... se tomó la decisión de que Amalia no siguiera en el programa", comunicó la conductora.

Más tarde, con la noticia al rojo vivo y Amalia defendiendo su postura en las redes, Diego Toni, Gerente de Contenidos de El Nueve, justificó el accionar de la empresa en el ciclo radial Por si las Moscas: "Nos pareció prudente correr a Amalia por el momento de su lugar, como compañía no compartíamos las formas ni el momento en que lo hizo, esto no tiene que ver absolutamente en nada con la ley que se está debatiendo".

El jueves, el despido de Granata se convirtió en escándalo y la periodista acudió como invitada al ciclo Pamela a la Tarde, conducido por Pamela David por América y realizó un fuerte descargo en vivo.

"Me echaron por mi lucha en contra de la legalización del aborto y se tomaron de un tweet para hacerlo. El despido fue injustificado y atenta contra la libertad de prensa. Es una decisión desmedida y discriminatoria. Claramente hay un agravante, que es el que soy mujer. Estoy segura que esto a un hombre no le pasa. Si era un hombre, Diego Toni lo llama y se sienta a hablar con él. Lo que hicieron es terriblemente grave porque me echan por mi ideología y por mi militancia. Yo jamás ofendí a nadie", arrancó la periodista.

"Ellos asociaron el tweet con la muerte de una de las hijas de las Trillizas. Pero cuando yo leo sobre la muerte de esta chica, eso me toca muy profundo, me hizo mal ver la muerte de una mujer con un futuro por delante... Y lo que quise decir es que hay otras causas anteriores al aborto por las cuales las mujeres en la Argentina se están muriendo y no veo campañas", explicó luego.

"Además, el tweet no fue dirigido a nadie. Fue para concientizar sobre el cáncer de mama. Nunca pensé que el canal se iba a tomar de esto para despedirme. Ellos me están censurando y echando injustamente y el tweet fue la excusa para echarme", agregó.

"Me siento como si me hubiesen pegado una trompada y me estoy tambaleando. Me han discriminado. Me han ensuciado. El gerente de Programación dijo que me echaron por mi falta de profesionalismo, que era una estudiante de periodismo recién recibida. Y que el salga a ensuciarme me suena raro. Igual, va a haber consecuencias legales porque me están discriminando por mi ideología", concluyó Amalia.





Embed





Embed





Embed El Cancer de mama es la 1 er causa de muerte de mujeres en Argentina, no las veo con el pañuelo verde pidiéndole al Estado prevención y tomografos para las mas vulnerables #coherencia #CuidemosLasDosVidas — Amalia Granata (@AmelieGranata) 25 de junio de 2018





Embed Toda lucha tiene sus consecuencias...la mia le costo el pan a mis hijos

No voy a bajar los brazos #CuidemosLasDosVidas — Amalia Granata (@AmelieGranata) 27 de junio de 2018





Embed Pensar que si hubiera nacido en otra época me habrían quemado en la hoguera

No me van a callar! No le tengo miedo a las opertas! no me asustan, al contrario me dan mas fuerzas #SalvemosLasDosVidas — Amalia Granata (@AmelieGranata) 27 de junio de 2018