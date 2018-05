Ama la cumbia, pero dijo que no

La asesora de moda y productora de imagen Matilda Blanco tuvo un pasado como cantante.

Las imágenes se mostraron este miércoles en el programa "Los Ángeles de la mañana" que conduce Ángel de Brito.

Más de uno se sorprendió por esta faceta desconocida de Matilda. Ella misma nos contó sobre su pasión por la música y cómo fueron esos años.

"Cuando era chica no sólo estudié ballet sino que estudié mucho tiempo canto. No era la que tenía las mejores condiciones pero me las arreglaba para hacer una apuesta divertida y tener un vestuario llamativo. Todo eso que se ve en el video lo hacía yo, no con mis manos, pero elegía todo yo", comentó Matilda en exclusiva.

"Con un grupo de amigos hicimos demos, yo hacía las letras de las canciones y grabé un single para BMG que obviamente no es conocido. Fue muy divertido hacerlo, a mí me encantaba. Muchas veces estuve invitada a ese programa (del video) e iba y cantaba y hacía mi propio show. Era muy divertido", añadió.