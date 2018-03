¿Al Bailando?

En medio del furor que "La casa de papel" causó en Argentina con su primera temporada, Jaime Lorente López, quien se pone en la piel de "Denver" en la famosa serie de Netflix, manifestó sus ganas de trabajar en el país y formar parte del " Bailando 2018".





"Si encajara por fecha y fuese viable, yo encantado de participar del Bailando por un Sueño. Me gusta mucho bailar. Todavía no he recibido ninguna propuesta pero en eso estamos. Estudié en una escuela de arte dramático en el que hacíamos acrobacia, esgrima, etc...", señaló el actor español en "Modo Sábado".





De inmediato, Marcelo Tinelli se puso en marcha en Twitter y le pidió a los productores que arreglaran con "Denver" para que pudiera estar en el exitoso certamen.