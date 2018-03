Guillermo Francella opinó del tema Juan Darthés en el programa "Modo sábado" con Tatiana Schapiro y Horacio Marmurek en Radio Nacional.

"No es lindo lo que le está pasando sin duda. Ustedes demandan que todos opinemos que todo. Hay un tema delicado pero cuando no sos protagonista de la situación no está bueno responder de oído. A mí esto de condenar", comentó el destacado actor sobre las acusaciones públicas a su colega.

Y aseguró: "A mí me gusta ser lo más respetuoso del mundo con estos temas. A mí me gusta tener pruebas, que las denuncias se confirmen, que puedan ser constatadas", comentó el destacado actor sobre las acusaciones públicas a su colega.

"Ahora todos son culpables hasta comprobar su inocencia. Esto me genera enojo. Es feo, y estoy en la vereda opuesta de condenar a alguien sin tener pruebas constatadas", agregó.

En otro tema, habló de la posibilidad del regreso de un éxito que protagonizó en tele al teatro: "Lo de llevar al teatro a Casadas con hijos, no lo sé. Podría ser. Siempre lo hablamos, pero me gusta dejar las cosas arriba, donde estuvieron. Es maravilloso que siga dando el mismo encendido que la primera vez que se puso al aire".